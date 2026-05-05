Hatay’da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti o anlar kamerada!

Samandağ'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da 2 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Samandağ-Antakya kara yolu üzerinde ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. N.G. idaresindeki 34 UP 2953 plakalı otomobil, o sırada karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki 31 ANS 040 plakalı motosikletle çarpıştı.

Hastanede Acı Haber

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.D. ve yanındaki yolcu Sabah Dadük ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sabah Dadük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü H.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza Anı Araç Kamerasında

Korkunç kaza, o sırada yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosikletin manevra yaptığı sırada süratle gelen otomobilin çarpma anı net bir şekilde görüldü.

İki Sürücü de Gözaltında

Kazanın ardından hem otomobil sürücüsü N.G. hem de motosiklet sürücüsü H.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.