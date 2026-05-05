Bahçeli TBMM’de konuştu: "Türkiye’ye rağmen adım atanlar sonucuna katlanır"
Bahçeli, dış politikada Türkiye’nin hak ve menfaatlerini zedeleyecek hiçbir "fiili duruma" müsaade edilmeyeceğini belirterek, Atina ve Paris hattındaki diplomatik trafiğin Türkiye karşıtı bir eksene kaymaması gerektiğini hatırlattı. Doğu Akdeniz’deki enerji satrançlarına da değinen MHP lideri, "Türkiye’ye rağmen plan yapanların planları boşa çıkacaktır" dedi. İç siyasette ise terörün tamamen bitirilmesi konusundaki duruşunu tazeleyen Bahçeli, bunun Türkiye’nin bekası için asli bir görev olduğunun altını çizdi.