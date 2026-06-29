Müslüman Başkan dediler, sapkınların koruyucusu çıktı: Zohran Mamdani’den skandal destek

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 17:58

Koltuğa Oturur Oturmaz Gerçek Yüzünü Gösterdi

ABD'de ocak ayında göreve başlayarak New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkanı unvanını alan Zohran Mamdani, skandal bir hamleyle gündeme oturdu. Seçim döneminde muhafazakar ve Müslüman toplulukların yoğun desteğini alarak koltuğa oturan Mamdani, New York sokaklarında düzenlenen geleneksel LGBT yürüyüşünde boy gösterdi.

En Ön Sırada Saf Tuttu, Lobiye Desteğini İlan Etti

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve marjinal görüntülerin sahne olduğu yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kortejin en ön sırasında yer aldı. LGBT lobisinin sembollerini taşıyan kalabalıkla birlikte yürüyen ve topluluğa olan desteğini kameralar önünde ilan eden Mamdani'nin bu tavrı, batı medyasında "özgürlükçü" olarak lanse edilmeye çalışılsa da Müslüman toplumunda şok etkisi yarattı.

Seçmeninden Tepki Çığ Gibi: "Büyük Bir İkiyüzlülük"

Mamdani'nin sapkın oluşumların yürüyüşünde başı çekmesi, sosyal medyada ve ABD'deki Müslüman derneklerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı, Mamdani'nin oylarını aldığı kitlenin inanç ve değerlerini hiçe saydığını belirterek, "Seçim kazanmak için Müslüman kimliğini kullandı, koltuğa oturunca küresel lobilerin hizmetine girdi" diyerek sert tepki gösterdi. Küresel dayatmaların parçası olan çiçeği burnunda belediye başkanına yönelik istifa ve kınama çağrıları çığ gibi büyüyor.