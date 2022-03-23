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Ortaköy’de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada

Ortaköy’de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
23.03.2022 11:59

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Ortaköy’de lüks bir otelin 7'inci katından düşen Ebru Cizdam’ın hayatını kaybettiği o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın otel girişine düşüyor. O esnada ise otelin önünden geçen bir bisikletli kıl payı kurtuluyor. Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz 3 Mart Perşembe günü saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, gıda ve inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (40), otelin 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru Cizdam'la aynı odada bulunan 26 yıllık dini nikahlı eşi Özgür A.’yı (35) gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Özgür A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan önce Cizdam ile eşi Özgür A.’nın önce mekanda ve ardından dışarıda tartışıp kavga ettikleri, ardından otele girerek burada da kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

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