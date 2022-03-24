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CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'

CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'
24.03.2022 14:02 - Son Güncelleme: 24.03.2022 14:02

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her fırsatta hamle yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için sürekli olarak "helalleşme" vurgusu yapıyor ve 28 Şubat sürecinde mağdur olanlardan özür dilemeye çalışıyor. Ancak CHP'liler İslam düşmanlığı kusmaya devam ediyor. Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında yemek yediği fotoğraf üzerinden "O kıllı adamların yer sofrasına oturamam ayak kokar" diyerek bir kez daha İslam'a geleneklerimize olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

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