Ömer Çelik’ten AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösteren Çelik, "Osmanlı Devleti de bizim Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Güzel İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde işgalci Yunan'a söylenmeyen sözler tarihimize söyleniyor" dedi. ABD'nin YPG ile gerçekleştiği sözde tatbikata değinen Ömer Çelik bu durumu 'NATO prensiplerine ve ABD - Türkiye mutabakatına aykırı' olarak niteledi. Çelik'in gündeminde Yunanistan'ın provoksayonları da vardı. Bozcaada açıklarında ateş açılan gemiyi hatırlatan Çelik, "Tahriklerin farkındayız, gemiye açılan ateş haydutluktur. Yunanistan'ın haydutluktan vazgeçmesi lazım" şeklinde konuştu.