Bahar beklerken kış sürprizi: 4 günlük soğuk hava dalgası kapıda
Adil Tek’in analizlerine göre, bu ani değişimin sebebi atmosferdeki basınç farklılıkları ve kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesi. "Güneşe aldanıp bahar geldi diyenler yanılabilir" diyen Tek, önümüzdeki 4 günlük süreçte Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtti. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte özellikle tarımla uğraşanlar için "zirai don" tehlikesine de dikkat çeken ünlü uzman, İstanbul gibi metropollerde hissedilen sıcaklığın nemle birlikte daha da azalacağını ifade etti.