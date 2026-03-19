Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gündem maddelerini de ele aldı. Detaylar için videoyu izleyin.

Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GAYRETLERİ SÜRÜYOR

Başkan İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

MÜSLÜMANLARA BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

