Feci tır çarpışması: Karşı şeride geçti, kabin yerinden koptu!

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 23:07

Yağışlı Havada Kontrolden Çıktı

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kula ilçesi yakınlarındaki Peribacaları Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Ö. yönetimindeki tır, yağış nedeniyle aniden kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen tır, o sırada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Hüseyin A. idaresindeki diğer tırla çarpıştı.

Tırın Kupası Yerinden Koptu, Sürücü Ağır Yaralandı

Korkunç çarpışmanın etkisiyle Hasan Hüseyin A.'nın kullandığı tırın kabini (kupası) gövdesinden tamamen ayrılarak yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen tır kabininden sürücü Hasan Hüseyin A.'yı güçlükle çıkardı. Kazada ağır yaralanan Hasan Hüseyin A. ile diğer tırın yaralı sürücüsü Emin Ö., kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Hasan Hüseyin A.'nın, buradaki işlemlerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.

D300 Karayolu Savaş Alanına Döndü

Kaza nedeniyle uluslararası öneme sahip İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun her iki istikametinde de trafik akışı tamamen durdu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, bölge trafik ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve karayolları ekiplerinin yola savrulan tır parçalarını ve yağ kaçaklarını temizlemesinin ardından trafik, kontrollü olarak tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.