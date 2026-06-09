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Nevşehir’de 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı!

Nevşehir’de 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı!

Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda 4 otomobilin çarpıştığı feci kazada savrulan araçlar aydınlatma direğini devirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulvarda 4 Araç Birbirine Girdi

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında merkez Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan Hakan A. idaresindeki otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki otomobil, Okan K. kontrolündeki otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın Etkisiyle Direk Devrildi

Zincirleme kazanın şiddetiyle kontrolü kaybeden otomobiller yol kenarına savruldu. Bu sırada araçlardan birinin sert bir şekilde çarptığı cadde üzerindeki aydınlatma direği kökünden yerinden sökülerek yola devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kazaya karışan araçlarda bulunan ve yaralanan toplam 5 kişiye ilk müdahaleyi kaza kırım mahallinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bulvar üzerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, devrilen direğin ve hasarlı araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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