Bakan Göktaş Duyurdu: Doğum İzni 24 Haftaya Yükseldi, Dijital Dünyaya e-Devlet Onayı Geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte doğum izinleri 24 haftaya (yaklaşık 5,5 ay) yükseltildi. Bakan Göktaş, hali hazırda doğum izninde olan ve henüz 24 haftalık süresini tamamlamamış annelerin de bu yeni haktan faydalanabileceğini müjdeledi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sosyal Medyaya e-Devlet Kilidi

Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak adına "15 yaş düzenlemesi" kanunlaştı. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, sosyal medya platformlarına girişlerde yaş doğrulaması artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Devlet onayı olmayan hesapların açılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol mekanizması kurma yükümlülüğü getirilerek, ailelerin çocuklarını zararlı içeriklerden koruması hedefleniyor.

Dijital Platformlara Sıkı Denetim

Bakanlık, dijitalleşmenin hızına karşı denetim mekanizmalarını artırıyor. Bu kapsamda, 1 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya uygulamaları ile 100 binden fazla kullanıcısı olan dijital oyunlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Şiddet içerikli oyunlar ve zararlı sosyal medya içerikleriyle mücadele edileceğini belirten Bakan Göktaş, riskli ailelerin önceden tespit edilerek okul saldırıları gibi olayların psikolojik etkilerinin azaltılacağını vurguladı.