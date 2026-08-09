Sınırda kaçış planı bitti: Tırın gizli bölmesinden suç örgütü üyesi çıktı
İstanbul'da 3 ayrı suça karıştığı belirlenen suç örgütü üyesi S.G. Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken gümrük muhafaza ekiplerince yakalandı.
3 ayrı suça karıştığı belirlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunan firari S.Ö.'nün liderliğini yaptığı suç örgütünü deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi S.G.'nin 2024 yılı içerisinde 3 farklı suç eylemine katıldığı tespit edildi.
Tırın gizli bölmesinden çıktı
Hakkında çalışma yürütülen şüpheli S.G.'nin, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı üzerinden kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Ekiplerin dikkati sayesinde bir tırın içerisine özel olarak yapılan gizli bölmede saklandığı anlaşılan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Gümrük muhafaza ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alınan suç örgütü üyesi S.G.'nin emniyetteki adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.