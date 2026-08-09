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Sınırda kaçış planı bitti: Tırın gizli bölmesinden suç örgütü üyesi çıktı

Sınırda kaçış planı bitti: Tırın gizli bölmesinden suç örgütü üyesi çıktı

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İstanbul'da 3 ayrı suça karıştığı belirlenen suç örgütü üyesi S.G. Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken gümrük muhafaza ekiplerince yakalandı.

3 ayrı suça karıştığı belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunan firari S.Ö.'nün liderliğini yaptığı suç örgütünü deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi S.G.'nin 2024 yılı içerisinde 3 farklı suç eylemine katıldığı tespit edildi.

Tırın gizli bölmesinden çıktı

Hakkında çalışma yürütülen şüpheli S.G.'nin, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı üzerinden kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Ekiplerin dikkati sayesinde bir tırın içerisine özel olarak yapılan gizli bölmede saklandığı anlaşılan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Gümrük muhafaza ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alınan suç örgütü üyesi S.G.'nin emniyetteki adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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