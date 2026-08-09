Kadın kılığına girip emekli polisi vurmuştu: Yakalanma anı araç kamerasında

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:47

Çarşaf giyip cami önünde pusuyu kurdu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde İlhan T., aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'yu takibe aldı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, Cuma namazı için camiye giden Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan emekli polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçış anı taksi kamerasına yansıdı

Saldırının ardından üzerindeki çarşafla ticari taksiye binen zanlının kaçış anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin seyir halindeki takside çarşafı çıkardığı ve kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlhan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz

Babasının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Pınar Güneş, mahkemece haklı bulunmalarına rağmen saldırıya uğradıklarını söyledi. Adalet çağrısında bulunan Güneş, "Babam emekli polistir, bize her zaman devletin arkamızda olduğunu söylerdi. Biz de adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.