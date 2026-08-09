CANLI YAYIN
Geri
Kadın kılığına girip emekli polisi vurmuştu: Yakalanma anı araç kamerasında

Kadın kılığına girip emekli polisi vurmuştu: Yakalanma anı araç kamerasında

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gaziantep'te 5 yıldır husumetli olduğu emekli polisi siyah çarşaf giyerek vuran şüphelinin taksiyle kaçarken yakalanma anı araç içi kamerasına yansıdı. Saldırının ardından bindiği takside çarşafı çıkaran ve polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşaf giyip cami önünde pusuyu kurdu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde İlhan T., aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'yu takibe aldı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli, Cuma namazı için camiye giden Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan emekli polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçış anı taksi kamerasına yansıdı

Saldırının ardından üzerindeki çarşafla ticari taksiye binen zanlının kaçış anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin seyir halindeki takside çarşafı çıkardığı ve kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlhan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz

Babasının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Pınar Güneş, mahkemece haklı bulunmalarına rağmen saldırıya uğradıklarını söyledi. Adalet çağrısında bulunan Güneş, "Babam emekli polistir, bize her zaman devletin arkamızda olduğunu söylerdi. Biz de adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Görme engelli genç metro raylarına düştü: Şişli’de korku dolu anlar kamerada!
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Şişli’de korku dolu anlar kamerada!
Fatih'te camideki hırsızlık kamerada
Fatih'te camideki hırsızlık kamerada
Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlar uyardı
Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlar uyardı
Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 yaralı
Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle