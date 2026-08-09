Kadın müşteriyle tartışan kırtasiye sahibine 6 kişilik gruptan saldırı

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 19:13

Kırtasiye Sahibine Saldırı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre bir kadın müşteri ile kırtasiye sahibi arasında e-Devlet işlemi nedeniyle tartışma çıktı. Kadının dükkândan ayrılmasının ardından içeri giren 6 kişilik grup, iş yeri sahibine hakaret ederek saldırdı.

Masanın Üzerine Çıkarak Saldırdılar

Kasa bölümünde sıkıştırılan iş yeri sahibi tekme ve yumruklarla darp edildi. Şüphelilerden birinin masanın üzerine çıkarak saldırdığı, diğerlerinin ise yere düşen dükkân sahibini tekmelediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eşyaların zarar gördüğü olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu.