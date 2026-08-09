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Kadın müşteriyle tartışan kırtasiye sahibine 6 kişilik gruptan saldırı

Kadın müşteriyle tartışan kırtasiye sahibine 6 kişilik gruptan saldırı

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Samsun’da e-Devlet işlemi nedeniyle bir kadınla tartışan kırtasiye sahibi, bu tartışmanın ardından dükkâna giren 6 kişilik grup tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırtasiye Sahibine Saldırı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre bir kadın müşteri ile kırtasiye sahibi arasında e-Devlet işlemi nedeniyle tartışma çıktı. Kadının dükkândan ayrılmasının ardından içeri giren 6 kişilik grup, iş yeri sahibine hakaret ederek saldırdı.

Masanın Üzerine Çıkarak Saldırdılar

Kasa bölümünde sıkıştırılan iş yeri sahibi tekme ve yumruklarla darp edildi. Şüphelilerden birinin masanın üzerine çıkarak saldırdığı, diğerlerinin ise yere düşen dükkân sahibini tekmelediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eşyaların zarar gördüğü olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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