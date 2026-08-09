Arnavutköy'deki otobüs kazası kamerada: İETT'ye böyle çarptı

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:30

Kırmızı ışıkta kaza

Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, aynı istikamette ilerleyen ve kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken olay yerinde büyük panik yaşandı.

4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpma anı kamerada

Kaza anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran İETT otobüsüne arkadan gelen yolcu otobüsünün hızla çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı.