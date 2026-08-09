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Çorum'da akrabaların silahlı ve bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Çorum'da akrabaların silahlı ve bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Çorum'da akrabalar arasında çıkan 'kız kaçırma' kavgasında kan aktı. Silah, bıçak ve darbelerin kullanıldığı olayda biri ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akrabaların tartışması kavgaya dönüştü

Olay, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada C.Ç. silahla vurularak, F.Ç. bıçakla, D.Ç. ve S.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan silahla vurulan C.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli her yerde aranıyor

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve olay yerinden kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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