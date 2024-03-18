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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 00:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 01:28

Muğla için 75 proje! AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın A Haber'de!

Türkiye 31 Mart yerel seçimlere gün sayarken AK Parti Muğla adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de Bodrum ve Marmaris için proje ve vaatlerini anlattı. Muğla'nın öncelikli sorunlarına da değinen Ayaydın, "Muğla'nın en büyük sorunu alt yapı. Bodrum ve Menteşe'de su yok. Öbür ilçelerde su var. Bu iki ilçede su yok. Birinci sorun, sudur. Fakat iki ilçesinin sorunudur. Ama 10 ilçenin sorunu da alt yapıdır. Hiçbir ilçede büyükşehir belediyesi alt yapı ve kanalizasyon hizmetleri yapmadı. Pis sular denize akıyor. Fethiye ve Bodrum'da da derelere akıyor. Turizm cennetinde lağım suyu denize akıyor. Ben büyükşehir belediyesi başkanlığına seçildiğim günün ertesi günü ceketimi çıkartacığım kollarımı sıvayarak su ve alt yapıdan başlayacağım." dedi..

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