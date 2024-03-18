PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 01:27

CHP'li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi

CHP lider Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" çıkışı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Partiden yapılan açıklamada Zan'ın parti yönetimince tasvip edilmeyen ilişkilere girdiği belirtildi. Alınan karar sonrası Gökhan Zan da, adaylığının devam ettiğini söyledi. Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı ve “Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım” dedi.

CHPli Özgür Özel hedef göstermişti! TİPin Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
CHP'li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!
18.03.2024Pazartesi
CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' mitingi! Çok sayıda gözaltı
17.03.2024Pazar
Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar!
17.03.2024Pazar
CHP ve DEM'in ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı: Esenyurt'ta 'kanton' planı
17.03.2024Pazar
Cumhur İttifak ABB Başkan adayı Turgut Altınok CHP'li Yavaş'a sert vurdu! "Ankara'nın sokaklarında gören yok, Londra'da gören çok"
17.03.2024Pazar
Bunlar da Var
Yakışıklı oyuncu Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın’la… 00:15
▶️ Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
17.03.2024Pazar
Yonca Evcimik “dedesinin torunu işte’’ Mehmet Ali Erbil’in torununu paylaştı! 00:33
Yonca Evcimik “dedesinin torunu işte'' Mehmet Ali Erbil'in torununu paylaştı!
17.03.2024Pazar
Erman Toroğlu yorumladı! Beşiktaş’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? 00:27
Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
17.03.2024Pazar
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’in son halini gören şaştı kaldı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış! 02:20
▶️ Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'in son halini gören şaştı kaldı
17.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA