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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 00:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 00:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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