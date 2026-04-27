Göl kırmızıya döndü! Küçükçekmece'de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi

🔴 DENİZLE BULUŞTUĞU NOKTA KIZARDI

Küçükçekmece Gölü'nün denizle buluştuğu alanda yaşanan ani renk değişimi çevrede şaşkınlık yarattı. Gölün kıyı şeritleri ve kanal bölgesi tamamen kırmızı renkle kaplandı.

🚁 DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan doğa olayı, bölgedeki kirlilik şüphesini de beraberinde getirdi. İHA muhabirlerinin dron ile çektiği görüntülerde, kırmızılığın geniş bir alana yayıldığı açıkça görüldü. Vatandaşlar yetkililerden suyun neden renk değiştirdiğine dair acil açıklama bekliyor.