Göl kırmızıya döndü! Küçükçekmece'de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi

İstanbul'un simge noktalarından Küçükçekmece Gölü, esrarengiz bir şekilde renk değiştirerek kırmızıya büründü. Denizle birleştiği noktada suyun rengini gören vatandaşlar kirlilik paniği yaşarken, o anlar havadan dron ile saniye saniye kaydedildi. İşte uzmanların incelemeye aldığı o görüntüler...

🔴 DENİZLE BULUŞTUĞU NOKTA KIZARDI

Küçükçekmece Gölü'nün denizle buluştuğu alanda yaşanan ani renk değişimi çevrede şaşkınlık yarattı. Gölün kıyı şeritleri ve kanal bölgesi tamamen kırmızı renkle kaplandı.

🚁 DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan doğa olayı, bölgedeki kirlilik şüphesini de beraberinde getirdi. İHA muhabirlerinin dron ile çektiği görüntülerde, kırmızılığın geniş bir alana yayıldığı açıkça görüldü. Vatandaşlar yetkililerden suyun neden renk değiştirdiğine dair acil açıklama bekliyor.

