Irmak öğretmenin şüpheli ölümünde şok ses kaydı: Müdür gözaltında

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 12:19

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın evinde cansız bulunması, Türkiye'yi yasa boğdu. Genç öğretmenin ölümünün ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalarda, Koparan'ın ölmeden önce yaşadığı baskı ve şiddeti resmî makamlara defalarca bildirdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan ses kayıtları ve dilekçeler, genç öğretmenin nasıl bir psikolojik şiddete maruz kaldığını gözler önüne serdi.

"Çingene, Varoş, Gerizekalı..."

Irmak Ayşe Koparan, görev yaptığı Karakazan İlkokulu'nda müdür Melahat İleri ile ciddi sorunlar yaşıyordu. Dilekçelerinde okul müdürünün kendisine "Çingene, gerizekalı, varoş" diyerek hakaret ettiğini, hatta iki kez tokat attığını belirten Koparan, şiddetin diğer öğretmenlerin araya girmesiyle önlendiğini tutanak altına almıştı. Müdürün, "Ben müdürüm, istediğimi yaparım, sen sorgulayamazsın" diyerek baskıyı sistematik hale getirdiği öne sürüldü.

Ses Kayıtlarında "Sistematik Baskı" İtirafı

Genç öğretmenin yakınlarına ulaştırdığı ses kayıtlarında, okul müdürünün değişken ruh halini ve öğretmenlere uyguladığı keyfi uygulamaları anlattığı duyuldu. Müfettiş denetimleri sırasında saatlerce bekletilmekten, özel günlerde evde yemek yapmaya zorlanmaya kadar varan "mobbing" uygulamalarını dile getiren Koparan, mesleğini kaybetme korkusuyla aday öğretmen olarak büyük bir psikolojik yıkım yaşadığını ifade etmişti.

Okul Müdürü Gözaltında, Soruşturma Derinleşiyor

Yaşananların ardından, mobbing iddialarının merkezindeki okul müdürü Melahat İleri gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Bir öğretmenin köy okuluna sürgün edilerek her gün binlerce lira taksi masrafına zorlandığı bu trajik süreç, kamuoyunda "adalet" çağrılarını beraberinde getirdi.