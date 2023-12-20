SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 22:13 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 22:16

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 14 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. yapılan açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu." denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

"Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" mesajıyla paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 14 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi!
20.12.2023Çarşamba
Deprem riski en çok olan iller hangileri? Marmara Denizi'nde gerilim artıyor mu? Japon deprem uzmanı A Haber'de anlattı
20.12.2023Çarşamba
Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş'ten A Haber'e önemli açıklamalar!
20.12.2023Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e bir salvo daha: Ben o defteri kapattım
20.12.2023Çarşamba
Tuzla piyade okulunda neler oluyor? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de değerlendirdi
20.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
2024 Emekli Yeni Maaşı Ne Olacak? Ocak’ta Yapılacak Zam Oranı Hangi Maaşı Nasıl Etkileyecek? 03:48
2024 Emekli yeni maaşı ne olacak? 🚨
20.12.2023Çarşamba
Afyon Çayırbağ Son Dakika! Eski damat Havva Şenol’un evinde katliam yaptı: 4 ölü 🚨 💥 01:03
🚨 Eski damat dehşeti: 3'ü kadın 4 ölü! 💥
20.12.2023Çarşamba
Çağla Şıkel ev hallerini paylaştı! Emre Altuğ’un 2 oğlu mutfakta masa tenisi oynayınca... 00:06
Çağla Şıkel ev hallerini paylaştı!
20.12.2023Çarşamba
💥 Marmaray’da İntihar Son Dakika: Marmaray Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti 🚨 00:25
💥 Marmaray'da İntihar! 🚨
20.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA