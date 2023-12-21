CHP ile İyi Parti arasında yaşanan krizler sonrası peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşanan istifaların arkasında Ekrem İmamoğlu olduğu konuşulurken bu kez Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile pazarlıkları yürüttüğü iddia edilen Yüksel Arslan görüşmelerden Akşener'in haberi olduğunu işaret ederek, "Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin "partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. " dedi.