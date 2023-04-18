RAMAZAN İMSAKİYE
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Mine Kırıkkanat mide bulandırmaya devam ediyor! Bir kez daha Müslümanları hedef aldı

Mine Kırıkkanat mide bulandırmaya devam ediyor! Bir kez daha Müslümanları hedef aldı
18.04.2023 14:28 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:29

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Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, bir kez daha mukaddes değerleri hedef aldı. Daha önce cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, pandemi döneminde camilerden sela okunmasına tepki göstererek, "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadeleriyle İslam'ın kutsallarına karşı tahammülsüzlüğünü sergilemişti. Kamoyundan gelen tepkiler ve hukuki yaptırımlar Kırıkkanat'ın nefretini dindirmeye yetmedi. Bu kez sosyal medyada Kâbe’de hamam böceği istilası diye lanse edilen videoyu paylaşarak Müslümanlara “Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!” diyerek hakaret etti.

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