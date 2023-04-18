Bu kafayla NATO zor! PKK'lı teröristler İsveç'te paçavraları göndere çekti

Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat metnine ilişkin gerekli adımları atmayan İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'den onay alamadı. Terör örgütleriyle mücadele, suçluların teslimi gibi başlıklarda talepleri karşılamayan İsveç, sokaklarında PKK yandaşlarının Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerle birlikte kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara da sahne oldu. Durumu değiştirmek adına terör örgütlerine katılımı suç sayan yasası Meclis'ten için adım atan hükümet, PKK'lı teröristlerin paçavralı eylemine göz yumdu. Teröristler devlet kurumlarının önündeki direkleri, terör örgütünün paçavralarını asarak, İsveç'in yasa girişimini protesto etti.