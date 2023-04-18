RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar
18.04.2023 15:11 - Son Güncelleme: 18.04.2023 15:17

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Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'da başlatıyoruz." dedi. IMF ile 2013'te ilişkiyi kestiklerini belirten Erdoğan, "Laf, emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız" ifadelerini kullandı. IMF ile yaptığı görüşmeyi anlatan Erdoğan, "Yanımızda olan kimdi Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ah zavallı. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur." şeklinde konuştu. Halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu'ya halkın hayran olduğunu belirten Erdoğan, "7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar." dedi.

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