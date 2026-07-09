Küçükçekmece'de yangın: Restoran bacası 5 katlı iş merkezini yaktı!

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 23:50

Bacadan Yükselen Alevler Binayı Sardı

Yangın, saat 21.20 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi 829. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir iş merkezinin giriş katında bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacada başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, dış cephe vasıtasıyla binanın üst katlarına sıçradı.

Mahallede Büyük Panik Yaşandı

İş merkezinden yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinleri korku dolu gözlerle itfaiyenin müdahalesini izledi.

İtfaiye Müdahale Etti: 3 Katta Hasar Var

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.