CANLI YAYIN
Geri
Küçükçekmece'de yangın: Restoran bacası 5 katlı iş merkezini yaktı!

Küçükçekmece'de yangın: Restoran bacası 5 katlı iş merkezini yaktı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İş merkezinin girişindeki restoranda başlayan yangın üst katları sardı. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, 3 katta büyük çapta hasar oluştu.

Bacadan Yükselen Alevler Binayı Sardı

Yangın, saat 21.20 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi 829. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir iş merkezinin giriş katında bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacada başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, dış cephe vasıtasıyla binanın üst katlarına sıçradı.

Mahallede Büyük Panik Yaşandı

İş merkezinden yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinleri korku dolu gözlerle itfaiyenin müdahalesini izledi.

İtfaiye Müdahale Etti: 3 Katta Hasar Var

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Şef Osman Sezener NATO menüsünü anlattı: Liderlerden Türk yemeklerine tam not
Şef Osman Sezener NATO menüsünü anlattı: Liderlerden Türk yemeklerine tam not
Liderlerin beden dili ne anlattı? Murat Ertan NATO Zirvesi'ni analiz etti
Liderlerin beden dili ne anlattı? Murat Ertan NATO Zirvesi'ni analiz etti
Ankara kalesi esnafı Izlanda Basbakanını kaşıklarla karşıladı
Ankara kalesi esnafı Izlanda Basbakanını kaşıklarla karşıladı
Malatyalı depremzedelerden Haluk Levent ve Ahbap'a konut tepkisi: Toplanan milyonlarca dolar nerede?
Malatyalı depremzedelerden Haluk Levent ve Ahbap'a konut tepkisi: Toplanan milyonlarca dolar nerede?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle