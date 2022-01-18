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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
18.01.2022 11:43

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kazakistan'daki gelişmelere dikkat çekerek uyarılarda bulunan Bahçeli, "Kazakistan'daki olayların önü alınmıştır fakat Türkiye de dahil olmak üzere öne çıkan ülkeler için tehditler her zaman muhtemeldir. Hazırlık ve uyanık olmak bir mükellefiyettir." şeklinde konuştu. Enes Kara'nın ölümü üzerinden İslam'a saldıranlara tepki gösteren Bahçeli, "Siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir." ifadelerini kullandı. Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısına değinen MHP lideri, "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki: Serçeysen serçeliğini bil!" dedi. Bahçeli, CHP'den gelen akılalmaz çıkışa tepki göstererek "Efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıkça bir uydurmadır." şeklinde konuştu.

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