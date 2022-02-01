MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun kar yağışı sırasındaki balıkçı keyfine değinen Bahçeli, "Randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, meteorolojinin uyarılarının bir türlü hatırlayamamıştır. 'Kar aniden bastırmış' diyecek kadar savrulmuştur. İstanbul Balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki göstererek "Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını istemesi ve İstanbul'un önünü bir an evvel açmasıdır" ifadelerini kullandı.