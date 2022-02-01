Haberler Güncel Videoları Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Şile'de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı
01.02.2022 13:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:35
14 katlı binada tehlikeli kar...
Ana Sayfa 00:19
Minik Asiye yeni evinde ilk...
Ana Sayfa 00:33
Otoyol ortasında kargo...
Ana Sayfa 45:45
MHP Genel Başkanı Devlet...
Ana Sayfa 00:25
Patenli gençlerin ölümüne...
Ana Sayfa 02:03
İstanbul'da sokak ortasındaki...
Ana Sayfa 00:30
Hatalı dönüşün feci kazayla...
Ana Sayfa 05:04
Elektrik faturalarında yeni...
Ana Sayfa 00:27
AVM'de ilginç hırsızlık!...
Ana Sayfa 00:28
Kocaeli’de geri dönüşüm...
Ana Sayfa 01:19
Sel, su baskını, çatı uçması,...
Ana Sayfa 00:21
Park halindeki minibüse hafif...

Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk operasyonunda aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik ikinci dalga operasyonu için dün harekete geçti. Dün sabah birçok adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise ‘tanık’ sıfatıyla ifadesine başvurulan operasyonda çok sayıda belge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ileri sürüldü. Soruşturmaya ilişkin ilk operasyon, 2021 yılı Ekim ayında gerçekleşmiş, aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA