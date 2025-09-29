PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji uyardı: Hava soğuyor yağış geliyor!

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Bugün ve salı günü yurt genelinde kışa yaklaşan soğuk bir hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında dikkat çeken bir uyarı yayınladı. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Açıklamada özellikle kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra saatte 50 kilometreye ulaşabilecek rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Kuvvetli yağışlar kaç gün sürecek?

İnegöl'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
