Beyaz Saray Trump'ın Gazze planını açıkladı
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 22:10
Beyaz Saray'da katil Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının detayları belli oldu. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın 21 maddelik Gazze Barış Planı’nı A Haber canlı yayınında aktardı.
