3 katlı binanın çatısı kağıt gibi yandı: Vatandaşlar sokağa kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü. Kale Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Daireleri de Sardı

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler sadece çatıyı değil, binanın üçüncü katındaki daireyi de etkisi altına aldı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri büyük bir korkuyla dışarı fırlarken çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.