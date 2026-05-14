Bursa'da duyarlı vatandaş bankamatikte bulduğu 10 bin TL'yi polise verdi

Kemalpaşa Mahallesi'nde para çekmek için gittiği ATM üzerinde 10 bin TL bulan Gizem Doğan parayı sahibine ulaştırılması için emniyet güçlerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda genç bir kızın bankamatikte bulduğu parayı polise teslim etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Gizem Doğan isimli genç kız insanlık ölmemiş dedirtti.

Tereddüt Etmeden Polisi Aradı

Arkadaşıyla birlikte para çekmek amacıyla bir bankamatiğe giren Gizem Doğan, ATM cihazının üzerinde bırakılmış vaziyette yaklaşık 10 bin TL nakit para buldu. Paranın sahibinin o sırada orada olmadığını fark eden Doğan, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

Sahibi Aranıyor

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak karşılığında parayı teslim aldı. Genç kızın bu duyarlı hareketi çevredeki vatandaşlarca büyük beğeni topladı. Emniyet ekipleri, banka kayıtları ve güvenlik kameralarını inceleyerek unutulan paranın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

