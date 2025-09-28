PODCAST CANLI YAYIN

BELEDİYE BİNASI HASAR ALDI!

Kütahya Hisarcık Belediye binası depremde zarar gördü.

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
