Mersin Jandarmasından DEAŞ’a darbe: 3 tutuklama 1 sınır dışı

Mersin'de Terör Örgütü DEAŞ'a Darbe

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek ve üyelerini yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin izi sürüldü.

Üç İlçede Eş Zamanlı Baskın

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun düğmesine Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde basıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan 4 şüpheli, jandarma timlerinin gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlere ışık tutacak çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

3 Tutuklama, 1 Sınır Dışı Kararı

Jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Söz konusu şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.