Bandırma'da emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, olay yerinde bulunduklarını itiraf etti. Cinayetin para için işlendiği kesinleşirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Üçü de olay yerinde olduğunu kabul etti

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kamera takibi sayesinde yakalanan 37 yaşındaki Mehmet D., 40 yaşındaki Semih D. ve 44 yaşındaki Semih K., olay yerinde bulunduklarını kabul etti. Ancak şüphelilerin ifadelerinin birbirini tutmadığı öğrenildi. Bir şüpheli "benim borcum vardı" derken diğeri "onun bana borcu vardı" dedi. Bandırma Cumhuriyet Savcısı Mustafa Marangoz şüphelileri bizzat dinlemek üzere adliyeye davet etti.

Mehmet evinden aldı, iki Semih orada bekliyordu

Edinilen bilgilere göre Ahmet Baysal'ın yakın arkadaşı olan Mehmet D., Baysal'ı evinden alarak olay yerine götürdü. İki Semih ise daha önceden orada Baysal'ı bekliyordu. Şüphelilerin daha önce de Baysal'dan yüklü miktarda para aldıkları ortaya çıktı. Cinayetin para için tasarlanarak işlendiği kesinleşti.

Olay yeri: Araçla ulaşılamayan ıssız bölge

Cenazenin bulunduğu Dutliman ile Yenice mahalleleri arasındaki Çukurbahçe mevkiine, araçla giriş imkânı bulunmadığı için jandarma ekipleri traktör yardımıyla ulaşabildi. Bölge sakinleri, cenazenin oraya taşınması için birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Üzerinin taşlarla örtüldüğü tespit edilen Baysal'ın cansız bedeni, emniyet ekiplerinin olay yerini araştırmasının ardından bulunmuştu.

Yakınları: "Kimseye borcu yoktu"

Ahmet Baysal'ın yakınları, iki yıl önce emekliye ayrılan Baysal'ın kimseye borcu olmadığını, bilakis alacaklı bir insan olduğunu vurguladı. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan Baysal'ın yalnızlığını gidermek için çöp topladığı aktarıldı. Soruşturmanın sürdüğü ve iddianamenin savcılık tarafından hazırlanacağı bildirildi.