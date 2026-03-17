Ankara’da dev operasyon: Aranan 103 şüpheli yakalandı!

Başkentte Dev Operasyon: 103 Firari Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, suçla mücadele kapsamında dev bir operasyona imza atıldı. Başkent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

Emniyet ve Jandarmadan Güç Birliği

Operasyonun en dikkat çeken noktası, emniyet ve jandarma birimlerinin sergilediği tam koordinasyon oldu. ARAT (Emniyet Aranan Şahıslar Timleri) ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) unsurlarından oluşan toplam 495 personel ve 141 ekip, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri, Drone ekipleri ve uzman operasyon timleri de destek verdi.

200 Şüpheli Mercek Altına Alındı

Titiz bir teknik takip ve saha araştırması neticesinde, ilk etapta 200 şüpheliye yönelik kapsamlı tespitler yapıldı. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen şafak baskınları sonucunda, aranan 103 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edildi.