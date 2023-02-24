Meral Akşener provokatör Ekşi Sözlük’ü böyle savundu!

Yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından tam anlamıyla zıvanadan çıktı. Bölgedeki yardım faaliyetleri karalama ve halkı provoke etmek adına çirkin bilgilerin piyasaya sürüldüğü site için BTK harekete geçti. Mahkeme kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük'e, muhalefet sahip çıkma yarışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan ve iftiranın dile getirildiği siteye erişim engelini ifade özgürlüğü altında savunmaya kalktı. Kılıçdaroğlu'nun ardından onu takip eden ortağı Meral Akşener de, 'doğru bilgiye' erişim diyerek sözlüğe sahip çıktı. Amerikan sermayeli FOX CHP fondaşı Tele 1 ile BaBaLa TV ve Ahbap'a da kol kanat geren Akşener, yerli ve milli medyayı hedef aldı.