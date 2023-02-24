Haberler Güncel Videoları Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal tutuklandı

Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal tutuklandı

Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal tutuklandı
24.02.2023 12:33 - Son Güncelleme: 24.02.2023 12:33

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:31
Başkan Erdoğan'ın 2014...
Güncel 00:16
İstiklal Caddesi saldırısının...
Güncel 00:13
'23 derece' isimli operasyon...
Güncel 03:14
Başkan Erdoğan'dan konteyner...
Güncel 10:56
SON DAKİKA I Hatay yine...
Güncel 00:56
Kuruluş Osman dizisinin...
Güncel 16:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Güncel 05:23
Depremde zarar gören demiryolu...
Güncel 08:37
Depremden sonra hayalet şehre...
Güncel 26:11
Bakanlardan Adıyaman'da ortak...
Güncel 01:40
Hatay'da salgın hastalıklara...
Güncel 05:01
Malatya'daki konteyner kent...

Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal'a tutuklama kararı çıktı. "Beni çırılçıplak soydu, kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı" iddialarıyla tüyleri diken diken eden o üfürükçü, kurduğu oyunlarla insanları kandırdı ama yolun sonu parmaklıklar ardı oldu. Görme engelli olan 18 yaşındaki Merve'nin gözlerini açacağını ileri sürerek yaptığı dolandırıcılıkla tüm foyası ortaya çıkan üfürükçü Adem Önal hakkında Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. Kimi "Beni çırılçıplak soydu, içimde üç harliler var deyip beni dövdü" derken kimileri ise "Kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı" sözleriyle dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'daki o üfürükçü hakkında şoke eden iddialar...

Güncel Videoları
SON DAKİKA