Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal tutuklandı

Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal'a tutuklama kararı çıktı. "Beni çırılçıplak soydu, kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı" iddialarıyla tüyleri diken diken eden o üfürükçü, kurduğu oyunlarla insanları kandırdı ama yolun sonu parmaklıklar ardı oldu. Görme engelli olan 18 yaşındaki Merve'nin gözlerini açacağını ileri sürerek yaptığı dolandırıcılıkla tüm foyası ortaya çıkan üfürükçü Adem Önal hakkında Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. Kimi "Beni çırılçıplak soydu, içimde üç harliler var deyip beni dövdü" derken kimileri ise "Kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı" sözleriyle dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'daki o üfürükçü hakkında şoke eden iddialar...