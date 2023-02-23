Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı: "Gürültü çıkardık durdurduk’’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentsel dönüşüm çalışması planlanan Topkoparan'da milleti projelere karşı kışkırtmıştı. İyi Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tozkoparan'ı ranta teslim etmek istemeyen vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz." denilerek vatandaşı olası bir İstanbul depreminden kurtaracak kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkılmıştı. Meral Akşener'in burada yaptığı yeniden gündem olan konuşmasında, şu ifadeler yer aldı: Bu iktidar dendiği zaman biliyorsunuz rant önemli bir konudur. Uzmanlık alanı bu, bugünkü iktidarın. Siz burada bir mücadele veriyorsunuz. Buna karşılık size sunulan bir teklif yok. Biz bu konuyla ilgili bu bölgeye devamlı geldik. Belli alanlarda bağırdık, durdurmaya çalıştık. Durdurma konusunda faydamız oldu, gürültü çıkardık. Bu işin takipçisi olacağız.