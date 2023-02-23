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CHP’li İBB halkın canına kast etmeye devam ediyor! İBB AK Parti Meclis Üyesi'nden tepki

CHP’li İBB halkın canına kast etmeye devam ediyor! İBB AK Parti Meclis Üyesi'nden tepki
23.02.2023 14:37 - Son Güncelleme: 23.02.2023 14:37

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Kahramanmaraş'taki 11 ili birden derinden etkileyen depremin ardıdan deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'a gözler çevrildi. CHP yönetiminin, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine de takoz olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB hakkında yeni bir skandal daha deşifre oldu. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28 bin 900 binada tarama yaptığını, 318 binayı acilen yıkılması gereken bina olarak tespit etmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını belirtti.

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