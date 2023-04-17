CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyona destek yağarken son olarak HDP açık açık Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti. Bayram sonrasını işaret eden HDP'li Pervin Buldan, "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Buldan'ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak CHP'li Özgür Özel, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" ifadeleriyle ortaklığını itiraf etti. Yaşananların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletle dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. HDP'nin masada olmadığını iddia eden Akşener, "HDP dolaylı dolaysız altında üstünde yok, olamaz. Ha masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım güle güle. O netlikteyiz." dedi.
Meral Akşener Kandil'den gelen destekleri unuttu mu! "Masada HDP dolaylı, dolaysız yok..."
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