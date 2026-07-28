Osmaniye'de iş kazası: Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada akıma kapılan 19 yaşındaki işçi Engin Ş. ağır yaralandı.
Kamera takarken akıma kapıldı
Olay, Bahçe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özel şirket çalışanı 19 yaşındaki Engin Ş., elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Olay yerinde ilk müdahale yapıldı
Ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Engin Ş. Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan işçi sevk edildi
Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel