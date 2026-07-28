Osmaniye'de iş kazası: Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Ahbap soruşturmasında ünlüler çark etti: Dün bağış topluyorlardı bugün hata yaptık dediler

İstanbul'da kontrolden çıkan araç eve daldı: Evin duvarı yıkıldı yaralılar var

Kayseri'de kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı: O anlar kamerada

Kayseri'de kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı: O anlar kamerada

Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Durumu ağır olan işçi sevk edildi

Olay, Bahçe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özel şirket çalışanı 19 yaşındaki Engin Ş., elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.