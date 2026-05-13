Manisa’da nefes kesen operasyon! Akarsuda mahsur kalan vatandaşı jandarma böyle kurtardı

Kamera başındaki jandarma fark etti, devriyeler saniyeler içinde uçtu! Akarsu yatağında yaşam mücadelesi veren vatandaş, jandarmanın dikkati ve hızı sayesinde hayata tutundu.

Manisa'da jandarma ekiplerinin titiz takibi ve hızlı müdahalesi, büyük bir faciayı önledi. Akarsu yatağında mahsur kalarak yardım bekleyen bir vatandaş, jandarmanın güvenlik kameralarını anlık incelemesi sonucu fark edilerek sağ salim kurtarıldı.

Kamera Başındaki Jandarma Hayat Kurtardı

Olay, Manisa'da kayıp ihbarının yapılmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçerek bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya aldı. Kameraları dikkatle inceleyen jandarma personeli, bir vatandaşın akarsu içerisinde yardım çağrısında bulunduğunu fark etti.

Zamanla Yarış Başladı

Görüntünün tespit edilmesiyle birlikte telsizden geçilen anons sonrası, bölgeye en yakın devriye ekipleri adrese yönlendirildi. Hızla akarsu yatağına ulaşan ekipler, su içerisinde yaşam mücadelesi veren vatandaşı bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Görüntüler Paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından kurtarma operasyonuna ait o kritik anları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Dikkatli takip, hızlı değerlendirme ve zamanında müdahale hayat kurtardı" vurgusu yapıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın bu başarısı takdir topladı.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

