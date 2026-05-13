Restoran önünde mermi yağmuru! Çatışma anı kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde 2024 yılının Haziran ayında meydana gelen ve tüm kenti ayağa kaldıran silahlı çatışmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Savaş Alanına Dönmüştü

İki grup arasında çıkan ve mermilerin havada uçuştuğu kavgada, her iki taraftan toplam 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekiplerin gözaltına aldığı 8 sanık hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemeden Ceza Yağdı

Dün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Yargılanan 6 sanık hakkında beraat kararı verilirken, çatışmanın kilit isimlerine ceza yağdı. Sanıklardan Ş.K., farklı suçlardan toplamda 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer sanık A.O. ise 7 yıl 22 gün hapis cezası aldı.

Dehşet Anları İlk Kez Ortaya Çıktı

Dava süreciyle birlikte olayın asıl vehametini gözler önüne seren güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi. Görüntülerde, grupların birbirlerine kurşun yağdırdığı, çevredeki vatandaşların büyük panik içinde kaçıştığı ve 6 kişinin kanlar içinde yere yığıldığı anlar saniye saniye yer aldı.