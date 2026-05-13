Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı!

Zonguldak, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve yürekleri ağza getiren feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki B.A.'nın minibüsün altında kaldığı o dehşet anları ve sonrasında yaşanan insanlık dersi, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saniyeler İçinde Devleşen Dayanışma

Görüntülerde, minibüsün çarpmasıyla yere savrulan ve tekerleğin altında sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşların yaşadığı büyük panik dikkat çekiyor. Çevredeki insanlar bir an bile tereddüt etmeden olay yerine akın ederken, saniyeler içinde toplanan onlarca kişinin el birliğiyle dev minibüsü iterek yaşlı kadını kurtarma çabası izleyenleri duygulandırdı.