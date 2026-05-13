Astana'da Başkan Erdoğan'a dombra sürprizi

Astana'da Diplomatik Temaslar Öncesi Sıcak Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nursultan Nazarbayev Havalimanı'ndaki karşılanması sırasında beklenmedik ve anlamlı bir kültürel etkinlik düzenlendi.

Kazakistanlı Çocuklardan Dombra Performansı

Havalimanında kendisini bekleyen heyeti selamlayan Erdoğan'a, Kazakistanlı çocuklardan oluşan bir orkestra tarafından Dombra şarkısı çalındı. Çocukların sergilediği performans, havalimanındaki karşılama törenine renkli anlar kattı.