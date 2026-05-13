CANLI YAYIN
Geri
Astana'da Başkan Erdoğan'a dombra sürprizi

Astana'da Başkan Erdoğan'a dombra sürprizi

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Kazakistan'a giden Başkan Erdoğan, Astana’da Kazakistanlı çocukların Dombra performansı ile karşılandı.

Astana'da Diplomatik Temaslar Öncesi Sıcak Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nursultan Nazarbayev Havalimanı'ndaki karşılanması sırasında beklenmedik ve anlamlı bir kültürel etkinlik düzenlendi.

Kazakistanlı Çocuklardan Dombra Performansı

Havalimanında kendisini bekleyen heyeti selamlayan Erdoğan'a, Kazakistanlı çocuklardan oluşan bir orkestra tarafından Dombra şarkısı çalındı. Çocukların sergilediği performans, havalimanındaki karşılama törenine renkli anlar kattı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle