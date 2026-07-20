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Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması
Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:06
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Türkiye ve ABD arasındaki F-35 krizinde tarihi gelişme. ABD uçakları teslim etmeye hazırlanırken Hulusi Akar programa yeniden dönüleceğini vurguladı.
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