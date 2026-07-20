Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

ODTÜ yine LGBT'nin bayraktarlığına soyundu!

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke

İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı