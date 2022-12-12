Mangır Merdan Yanardağ'dan İmamoğlu’na bombardıman: Yuvarlak yuvarlak konuşma

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında devam eden adaylık savaşında vites her geçen gün yükseliyor. Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye çıkan İmamoğlu'nun yayını sabote etme girişiminde bulunurken; CHP'li İBB Başkanı da 'ama'lı 'fakat'lı cümlelerle 6'lı masa ve Akşener'e selam çaktı. Bu durum fondaş Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı çileden çıkardı. Yanardağ, Ekrem İmamoğlu'nun ağız yuvarlayarak adaylık için açık kapı bıraktığına dikkat çekti ve "Yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6’lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini söylemeleri gerekiyor" dedi.